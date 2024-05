Dybala e Oriana star al Festival di Cannes: sguardi e complicità sul red carpet

Serata di gala per Paulo Dybala insieme a Oriana. Ieri sera, infatti, l'argentino della Roma è stata la piacevole sorpresa sul red carpet del 77esimo Festival del Cinema di Cannes per il film 'The Shrouds', horror con un cast d'eccezione come Vincent Cassell, Viggo Mortensen, Guy Pearce e Diane Kruger. La Joya con completo nero e scarpe nere, camicia bianca mentre la fidanzata e promessa sposa Oriana Sabatini ha sfilato con un vestito verde a sirena. Sorrisi, giochi di sguardi e intesa tra i due che hanno monopolizzato l'attenzione sul red carpet. Domani per Dybala la ripresa degli allenamenti a Trigoria con la Roma in vista dell'ultima di campionato dopo i soli 28 minuti con il Genoa ("scelta tattica", ha detto De Rossi) e la delusione dell'esclusione dai convocati di Scaloni per le amichevoli in vista della Copa America.