Dybala diventa ‘ingegnere’: passione modellismo e Vazquez lo sfida – FOTO

Sono tante le passioni di Paulo Dybala fuori dal campo. Un fenomeno in campo, un ragazzo tranquillissimo fuori. Alla Joya, fin da quando era in Argentina e poi è arrivato a Palermo, è sempre piaciuto rilassarsi a casa in maniera atipica, se si pensa al mondo calcistico, fatto di copertine e ricchezza, di cui fa parte. Dybala da ragazzino gioca a scacchi, ma adora anche i Lego, suo grande hobby. Insieme ai modellini, con cui su Instagram ha fatto vedere di essere alle prese. In particolare con Meccano, la composizione - molto complicata - di una macchina sportiva e libretto di istruzioni, facendo partire la sfida a distanza con un ex compagno come Franco Vazquez. Che ha risposto con la foto del suo camion in miniatura appena terminato: "Non hai chances!"