Drury e il commento di Roma-Barcellona: “Giallorossi risorti dalle loro rovine!”

"La Roma è risorta dalle sue rovine! Manolas, il dio greco a Roma! L'impensabile si svolge davanti ai nostri occhi! Questo non doveva accadere. Questo non poteva accadere. Sta accadendo. È un greco del Monte Olimpo che è venuto ai sette colli di Roma e ha fatto un miracolo!". Queste sono le famose parole del commentatore sportivo Peter Drury, come riportato da GMS, in merito alla storica impresa dei giallorossi contro gli spagnoli ai quarti di Champions League. La squadra di Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta per 4-1 al Camp Nou, è stata in grado di ribaltare il risultato all'Olimpico con un 3-0 siglato da Dzeko, De Rossi e Manolas.