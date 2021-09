Dove vedere Zorya-Roma in TV e LIVE streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN (smart tv o app) e Sky

Dopo il derby perso, la Roma è chiamata a vincere in Ucraina contro la cenerentola europea Zorya. Mourinho farà probabilmente un minimo di turnover, sia per far rifiatare i titolarissimi, sia per mettere minuti nelle gambe delle seconde linee di cui avrà bisogno anche durante il campionato e non solo in Europa. Potrebbe ritornare in campo Pellegrini dopo la squalifica di un turno che l'ha visto assente contro la Lazio.