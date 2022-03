Dove vedere Vitesse-Roma alle 18.45 in Tv e LIVE streaming

I giallorossi vogliono confermare le buone prestazioni viste nelle ultime gare di campionato

La Roma torna in campo in Europa dopo la vittoria per 1-0 ai danni dell’Atalanta. I giallorossi vengono da 7 risultati utili consecutivi, di fronte la squadra di Mourinho ci sarà il Vitesse: sesta forza del campionato olandese. Lo “Special One” schiererà la miglior formazione possibile per archiviare il passaggio del turno già questa sera in Olanda. La gara di ritorno è fissata per il 17 marzo allo stadio Olimpico, tre giorni prima della delicata sfida con la Lazio. Il Vitesse, in questa stagione ha battuto il Tottenham in Conference League.