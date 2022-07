Dove vedere Roma-Sunderland alle 12 in Tv e in LIVE streaming

La Roma ieri è partita per il Portogallo e oggi inizia la propria tournée con una partita contro il Sunderland. L’amichevole di oggi sarà la seconda stagionale dopo il successo per 5-0 contro il Trastevere di sabato. Il club inglese è reduce dalla promozione in Championship (la seconda divisione inglese). Debutterà in campionato il prossimo 31 luglio, in occasione del match casalingo contro il Coventry. Tutti a disposizione di Mourinho, lunedì sono tornati anche i nazionali. Ci saranno tutti i nuovi volti: Svilar, Matic e Celik. In dubbio la presenza di Zaniolo che sabato non ha giocato l’amichevole con il Trastevere a causa di lombalgia ed è al centro del mercato.