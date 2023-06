Dove vedere Roma-Spezia alle 21 in Tv e in LIVE streaming

Reduce dalla bruciante sconfitta in finale contro il Siviglia, la Roma punta a chiudere con una vittoria questa stagione. I giallorossi all'Olimpico cercheranno di difendere il sesto posto, che garantirebbe a Pellegrini e compagni la partecipazione alla prossima edizione dell'Europa League. L'avversario però non è di certo facile da superare: lo Spezia è infatti ancora a rischio retrocessione, e una non vittoria questa sera potrebbe condannare i liguri alla retrocessione in cadetteria. Occhio dunque a non sottovalutare questa sfida dalle mille insidie, con i ragazzi di Mourinho, che a causa della squalifica lascerà la panchina al suo secondo Salvatore Foti, chiamati a dimostrare di aver già assimilato la delusione patita alla Puskas Arena portando a casa gli ultimi tre punti dell'annata 2022-2023.