Dove vedere Roma-Sampdoria alle 18.30 in TV e LIVE streaming

Roma-Sampdoria chiude l’anno e il girone d’andata. I giallorossi rincorrono la terza vittoria consecutiva

La Roma ospita la Sampdoria allo stadio Olimpico per l’ultima gara dell’anno. Calcio d’inizio alle 18.30. I giallorossi sono chiamati a dare continuità dopo 2 vittorie di fila con Spezia e Atalanta. La Sampdoria è a caccia di punti salvezza. Mourinho ieri non ha parlato in conferenza stampa ma la formazione dovrebbe essere quella di Bergamo. I diffidati in casa Roma sono Cristante e Ibanez , a rischio squalifica per la gara del 6 gennaio contro il Milan a San Siro.

La diretta TV di Roma-Sampdoria sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 18.30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Gobbi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.