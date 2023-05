Dove vedere Roma-Inter alle 18 in Tv e in LIVE streaming

Sfida di prestigio per la Roma, che questo pomeriggio alle 18 affronterà l'Inter. All'Olimpico in gioco c'è la qualificazione alla prossima Champions League, con gli uomini di Simone Inzaghi al momento quarti in classifica e avanti due lunghezze rispetto alla squadra giallorossa. Emergenza infinita per Josè Mourinho, che dovrà fare a meno anche di Celik e dell'infortunato El Shaarawy, con l'unica nota positiva rappresentata dal rientro di Matic, fuori per squalifica nella gara esterna con il Monza. Molti giovani in panchina per la Roma, che cercherà anche di preservare in ogni modo le energie dei titolari in vista dell'impegno infrasettimanale di EuropaLeague contro il Bayer Leverkusen.