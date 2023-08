Dove vedere Partizani-Roma in Tv e LIVE streaming

I giallorossi tornano in campo per affrontare la formazione albanese. Mourinho dovrà rinunciare a Matic e Paulo Dybala

A 8 giorni dall'inizio del nuovo campionato di Serie A , la Roma scende in campo a Tirana per l'ultima amichevole estiva. Di fronte ci saranno gli albanesi del Partizani . José Mourinho dovrà fare a meno di Nemanja Matic (al centro di insistenti voci di mercato) e Paulo Dybala (assente all'esordio contro la Salernitana). L'argentino è rimasto a Roma a scopo precauzionale dopo il cambio forzato nel test contro il Tolosa.

Dove vedere Partizani-Roma

Il match tra la Roma e il Partizani sarà trasmesso in diretta da Sky sul canale 201. Per vederlo in tv bisognerà dunque avere un abbonamento attivo e sintonizzarsi sul suddetto canale. La partita verrà trasmessa in diretta streaming tramite Sky Go, servizio streaming del broadcaster disponibile sia da pc fisso e notebook, sia da smartphone e tablet tramite app. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 20. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.