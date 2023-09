Dove vedere Genoa-Roma alle 20:45 in Tv e in LIVE streaming

Il match tra i giallorossi e la squadra di Gilardino sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn

Redazione

Dopo il pareggio di Torino la Roma torna in campo per il turno infrasettimanale contro il Genoa. Mourinho ritrova Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha saltato le ultime due gare di campionato e l'esordio in Europa League. Ancora ai box Smalling e Renato Sanches: entrambi torneranno a disposizione dopo la sosta per le nazionali. In attacco confermata la coppia Lukaku-Dybala.

Dove vedere Genoa-Roma — Il match tra Genoa e Roma, sesta giornata del campionato di Serie A2023/24, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Per poter vedere la partita sarà necessario avviare l'applicazione della piattaforma streaming sulle Smart Tv abilitate oppure sui dispositivi come pc, smartphone o tablet. Altrimenti sarà possibile utilizzare una console come Playstation e XBOX oppure un dispositivo di trasmissione come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45 di questa sera, con il collegamento per il prepartita dalle ore 20. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, affiancato per il commento tecnico da Emanuele Giaccherini.

