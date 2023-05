Dove vedere Bologna-Roma alle 18 in Tv e in LIVE streaming

La Roma gioca la quartultima giornata di campionato in casa del Bologna. Un match niente affatto semplice, sia per la qualità dei rossoblù che per le proprie condizioni fisiche e mentali. Gli infortunati restano tantissimi e la testa viaggia già al ritorno di Europa League con il Bayer Leverkusen che può valere la seconda finale europea consecutiva. E la possibilità di entrare in Champions dalla porta principale. Eppure anche in campionato, se consideriamo la probabile penalizzazione della Juventus, con una vittoria stasera la Roma aggancerebbe l'ipotetico quarto posto dopo il ko del Milan. Mourinho opterà comunque per un turnover massiccio e l'inserimento di qualche giovanissimo dal primo minuto.

Dove vedere Bologna-Roma

La sfida tra Bologna e Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Per vederla sarà necessario avviare l'app su Smart Tv compatibili oppure su pc, smartphone o tablet. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Fischio d'inizio del match alle 18. La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Il prepartita su Zona Serie A, che partirà alle 14.30 per le gare delle 15. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.