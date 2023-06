Dopo la Conference, la Roma torna a Tirana per la “Settimana dell’Italia”

Di questi tempi, lo scorso anno, la città di Roma era in festa per la vittoria della Conference League ai danni del Feyenoord. La finale disputata a Tirana è un ricordo indimenticabile per tutti i tifosi giallorossi. La società capitolina ha deciso di tornare nello stesso posto per una serie di iniziative dedicate al nostro Paese che prendono il nome di "Settimana dell'Italia". A riportarlo è stata la stessa Roma tramite un proprio comunicato ufficiale. Tirana, infatti, ha ospitato un sacco di eventi sportivi, culturali e culinari che hanno visto andare in scena anche l'amichevole tra la Primavera Femminile della Roma e la prima squadra femminile del Partizani. L'ambasciatore Bucci, presente in Albania ha dichiarato: "Grazie all'AS Roma che torna qui a Tirana dando seguito a una collaborazione che dura ormai da tempo. La AS Roma ha vinto 4 scudetti con la Primavera Femminile e ha vinto anche lo Scudetto con la prima squadra femminile, un orgoglio per noi averli qui. L'attenzione e la cura nei confronti dei temi riguardanti il sociale fanno parte di un percorso condiviso con la AS Roma, che ha mantenuto le promesse fatte". Le giovani calciatrici giallorosse hanno fatto visita anche al centro antiviolenza “Qendra polivalente ditore Kamëz”, il primo in Albania a essere stato finanziato con fondi pubblici e al Liceo Ismail Qemali. Non sono mancati anche gadget e regali speciali, come il dono della maglia di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini.