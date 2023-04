Dopo Diletta la cena con Briatore: il martedì romano di Dybala

Paulo Dybala si è ormai ambientato al meglio a Roma. La città stravede per lui come mostrato da Diletta Leotta che nella mattinata di ieri lo ha intervistato davanti al Colosseo non senza però qualche difficoltà visti i tantissimi tifosi accorsi sul posto per foto e autografi. L'argentino terminata la chiacchierata con la presentatrice di Dazn, è tornato a Trigoria per l'allenamento pomeridiano dove ha trovato altri tifosi (circa 150) che, grazie ai vantaggi dell'Assist Club, hanno potuto assistere ad una seduta della formazione dello Special One. Anche in questa circostanza non sono mancati i selfie e gli autografi. Dopo l'allenamento Dybala si è invece recato al ristorante Crazy Pizza in Via Vittorio Veneto dove ad attenderlo c'era Flavio Briatore, proprietario e suo amico dai tempi della Juventus. Dopo la cena, la Joya si è dedicato nuovamente ai suoi tifosi prima di tornare a casa.