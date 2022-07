Djokovic in finale a Wimbledon, Matic lo applaude: “Bravo, maestro” – FOTO

Il giocatore della Roma ha scritto su Instagram al numero uno del mondo, che ha sconfitto in rimonta Norrie in semifinale: "Determinato"

Si è chiusa in quattro set l'unica semifinale maschile di Wimbledon giocata oggi, visto il ritiro di Nadal. Dopo aver perso il primo parziale, Novak Djokovic ha rimontato l'inglese Cameron Norrie chiudendo 6-4 al quarto e centrando l'ennesima finale all'All England Club. Un grande traguardo festeggiato anche da Nemanja Matic, che su Instagram ha applaudito il connazionale, vanto sportivo per la Serbia: "Bravo, maestro. Determinato!" Domenica la finale contro l'australiano Nick Kyrgios.