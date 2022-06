Disfatta Italia contro la Germania: è 5-2. Mancini esce per infortunio

Cristante in campo per tutto il match, Spinazzola fuori al 65esimo. Il difensore centrale giallorosso, invece, è uscito dal campo per un infortunio

Disfatta storica per l'Italia contro la Germania in questa quarta giornata di Nations League. I tedeschi, nel primo tempo, hanno aperto le marcature con Kimmich e Gundogan. Nel secondo tempo la squadra di Flick ha dilagato: le reti di Muller ed una doppietta di Werner hanno condannato gli azzurri ad una sconfitta pesantissima per 5-1. I gol della bandiera sono stati del giovane Gnonto e di Bastoni. Per quanto riguarda i giallorossi, Cristante ha giocato tutto il match, Spinazzola è uscito al 65esimo e Mancini ha lasciato il campo al 78esimo per un infortunio alla coscia.