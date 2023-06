Diritti Tv Serie A, la classifica degli incassi: Roma sesta. In testa c’è l’Inter

I giallorossi si troverebbero al terzo posto considerando solo gli incassi provenienti dall'Olimpico. Fatali per la discesa in classifica i risultati dell'ultimo anno

Il campionato di Serie A 22/23 si è ormai chiuso decretando ogni verdetto (l'ultimo la retrocessione dello Spezia). Il portale esperto negli aspetti economico finanziari dello sport "Calcio e Finanza", ha rivelato la classifica delle squadre che hanno incassato di più in questa stagione. La Roma si trova al sesto posto con poco più di 68 milioni di euro contro i quasi 70,8 della Lazio, i quasi 79 della Juventus (in quinta e quarta posizione). Sul gradino più basso del podio il Milan con 80 milioni di incassi, secondo il Napoli con 80,3 mentre in vetta c'è l'Inter grazie agli 87,1 milioni di euro entrati nelle casse nerazzurre. La Lega Serie A per il campionato appena concluso distribuirà circa 1,018 miliardi divisi attraverso differenti parametri: il 50% esattamente in parti uguali (25,5 milioni), mentre le variabili sono il pubblico, gli ascolti, i risultati storici, quelli dei 5 anni precedenti e quelli dell'ultimo anno. Prendendo in riferimento solo i soldi incassati dal pubblico che ha assistito alle partite dallo Stadio, la Roma sarebbe terza (13,7 milioni) dietro solo a Milan (16) e Inter (19).