Diawara torna in Guinea dopo il colpo di stato: convocato dalla nazionale

Il centrocampista della Roma, dopo la buona prova di ieri, è stato chiamato dalla Guinea

Amadou Diawara torna in nazionale dopo lo spavento dell'ultima volta. Il colpo di stato che lo aveva costretto a nascondersi in hotel in Guinea e il ritorno a Roma con un volo organizzato dopo due giorni di paura sono alle spalle. Il centrocampista della Roma è pronto a rimettersi a disposizione del suo ct, che l'ha convocato per le sfide con Sudan e Marocco. Un'occasione per tornare in campo, dopo i tanti minuti in panchina passati in giallorosso con Mourinho, che continua a non puntare su di lui.