Diawara: “Partita perfetta. In allenamento lavoro sodo per essere sempre pronto”

Le parole del centrocampista: "Abbiamo iniziato bene, fatto la partita perfetta e abbiamo vinto. Siamo felici tutti"

Non è stato semplice per te che oggi eri l'unico centrocampista di ruolo, hai ricoperto il ruolo egregiamente... Sì, nel calcio si deve essere sempre pronti quando si è chiamati in causa. A volte va male ma si lavora sodo in allenamento in modo tale da essere sul pezzo quando serve.