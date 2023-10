Di Francesco: “Un piacere vedere l’Olimpico pieno. È il dodicesimo uomo in campo”

Le parole dell'ex tecnico giallorosso: "hanno potenzialità immense. Sarà un sistema di gioco dinamico anche in base alle condizioni fisiche"

Il momento teso della Roma può complicare i vostri piani? “Già di per sé lo è perché hanno potenzialità immense e qui hanno il dodicesimo uomo in camo. Conosco le difficoltà che affronteremo".

Hai cambiato modulo? “Ho cambiato più gli interpreti. Monterisi ha fatto il terzino in passato. Sarà un sistema di gioco dinamico anche in base alle condizioni fisiche”.

Perché Cuni e non Cheddira? “Ho messo un giocatore più fresco. Contro la Fiorentina abbiamo speso tanto, compreso Cheddira. Fortunatamente abbiamo 5 cambi che ci permettono di cambiare a partita in corso”.

È già tornato qui ma non c’erano 60mila persone. "Sono più contento adesso perché all’epoca c’era il Covid. Felice di vedere lo stadio pieno, magari si divertiranno loro oppure lo faremo noi. Vedere l’Olimpico pieno è solo un piacere”.

