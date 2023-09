Di Francesco: “Mi voleva la Fiorentina, ma il cuore mi portò alla Roma”

Domenica sera, la Roma si ritroverà da avversario Eusebio Di Francesco . L'allenatore del Frosinone , si è seduto sulla panchina giallorossa dal 2017 al 2019, raggiungendo anche un'indimenticabile semifinale di Champions League. Intervenuto in conferenza stampa, prima del match contro la Fiorentina, Di Francesco ha svelato un retroscena: "Nel 2017 ero vicino alla Fiorentina. Andai a casa di Corvino e qualche giornalista mi beccò. Poi il cuore mi portò a Roma". Il tecnico, a proposito della gara contro la Roma ha aggiunto: "Spero di recuperare Kaio Jorje che ha avuto un fastidio in settimana".

