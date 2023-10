Di Francesco: “Bellissima la Champions con la Roma. Un rimpianto l’assenza del Var”

Le sue parole: "Sono state emozioni uniche, me ne sono accorto solo dopo e non durante. Un percorso così lo apprezzi di più adesso, non so se mi abbia fatto bene o male"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio. Il mister ha parlato anche del percorso in Champions League con la Roma. Queste le sue parole:

Facciamo un salto indietro: a posteriori come giudica il periodo difficile che ha vissuto dopo la Roma? "Le prime responsabilità vanno a me stesso, non voglio trovare alibi. Magari non sono stato messo nelle condizioni giuste per lavorare, magari ho fatto delle scelte un po' frettolose. Noi però indietro non possiamo tornare e io in questo tempo ho cercato di rubare qualcosa a tutti per farne tesoro".

Altra domanda sul suo passato: che ricordo ha dell'impresa in Champions con la Roma? "È stato bellissimo il percorso in Champions con la Roma. L'unico rimpianto è, che se ci fosse stato il VAR nella gara contro il Liverpool, magari il finale sarebbe stato diverso. Sono state emozioni uniche, me ne sono accorto solo dopo e non durante. Un percorso così lo apprezzi di più adesso, non so se mi abbia fatto bene o male. A quella Roma comunque darei un 8,5 in pagella: oltre alla Champions, arrivammo terzi in campionato".

