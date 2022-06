Di Biagio: “Zaniolo sta crescendo dopo l’infortunio, può essere un crac”

C'era anche Gigi Di Biagio in campo nell'inaugurazione del centro sportivo di Bruno Conti, a sfidare De Rossi e Candela, in coppia con Totti a padel. L'ex ct dell'Under 21 è intervenuto a 'Sky Sport': "Ho fatto giocare Pellegrini e Tonali in Under 21 ben 4 anni sotto età. Pellegrini è uno dei giocatori più importanti a livello europeo, sta dimostrando il suo valore anche Tonali. Ci sono anche Locatelli, Pessina, Barella, Verratti, Jorginho”.