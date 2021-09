Di Biagio: “Mourinho ha riportato entusiasmo, la Roma ora è una squadra vera”

Le parole dell'allenatore: "Il pubblico è diventato solidale e quello che si è visto domenica allo stadio non lo vedevo da tantissimo"

Luigi Di Biagio, ex allenatore della Nazionale che della SPAL, ha parlato a Sky Sport dell'arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma e dell'entusiasmo ritrovato tra i tifosi giallorossi: "Mourinho fa poco turnover perché continua a far giocare gli stessi, vuole accumulare un vantaggio importante in tutte le competizioni per fare capire bene quale può essere l'andazzo a Roma. Non si scherza, non ci sono amichevoli, non ci sono partite facili e il suo motto è vincere anche le partite che sulla carta non contano. Ha portato entusiasmo che non si vedeva dai tempi di Capello probabilmente, da quelli di Zeman. Sta facendo un lavoro incredibile, la Roma è una squadra vera che lotta e soffre, il pubblico è diventato solidale e quello che si è visto domenica allo stadio non lo vedevo da tantissimo".