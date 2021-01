Di Bartolomei vs Batistuta, la Roma lancia la sfida. La famiglia di Ago: “Logica stupida” – FOTO

La famiglia Di Bartolomei non ha gradito la sfida sulle figurine della Roma più amate nei 60 anni dell’album Calciatori Panini. Nelle stories su Instagram della mascotte giallorossa Romolo è possibile infatti votare nel torneo che ora prevede delle sfide a eliminazione diretta, uno contro uno. Nei quarti di finale c’è anche il duello tra Agostino Di Bartolomei e Gabriel Batistuta, due campioni d’Italia nel cuore di tutti i tifosi. “Nella costruzione di uno storytelling continuo – inteso come valorizzazione di storia e brand – la dialettica della sfida, come logica di engagement, è stupida e sbagliata. Se indossano la maglia della Roma io ameró ugualmente Cafù come Annoni. Non capirlo è un errore comunicativo e commerciale”, il commento sul profilo Instagram della famiglia Di Bartolomei, che con la proprietà di James Pallotta ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Nel 2012, infatti, a Trigoria c’è stata l’intitolazione di uno dei campi proprio all’indimenticato capitano, con la famiglia di ‘Ago’ – la moglie Marisa e il figlio Luca – accolti da Baldini, Fenucci, Sabatini oltre a Totti e De Rossi. Non solo, perché il dg e poi vicepresidente della Roma Mauro Baldissoni ha sempre speso parole importanti per ricordare Di Bartolomei, inaugurando nel 2014 un torneo a Trigoria dedicato a lui. Un rispetto reciproco, corrisposto dalla famiglia dell’ex capitano giallorosso nei confronti della dirigenza Pallotta. Evidentemente non è invece piaciuta la ‘challenge’ lanciata dalla Roma, che nel frattempo si è rivoluzionata con l’arrivo di Dan Friedkin.