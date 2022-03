Derby, pericolo squalifiche anche per Sarri: nella Lazio quattro i diffidati

I biancocelesti giocheranno domani con il Venezia, anche loro con qualche apprensione per i cartellini a diversi titolari importanti. L'unico al riparo è Marusic, già squalificato dopo il rosso a Cagliari

Se Atene piange, Sparta non ride. A sette giorni dal derby della capitale, la Roma scende in campo stasera con la spada di Damocle delle diffide che pendono su Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Due uomini fondamentali per Mourinho, che con l'Udinese comunque non farà calcoli. Domenica prossima sarà uno scontro diretto per l'Europa, contro una Lazio che giocherà invece domani sera all'Olimpico col Venezia. Anche Sarri, però, dovrà fare grande attenzione anche alla gestione delle diffide. Sono infatti quattro i calciatori biancocelesti a rischio squalifica, in realtà tre nella partita di domani. Si tratta di Luiz Felipe, Pedro, Zaccagni e Marusic che però col Venezia non ci sarà perché espulso già domenica scorsa col Cagliari e quindi già sicuro di esserci al derby.