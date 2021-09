Derby, Julio Sergio incita la Roma: “Non è una partita, è una missione”

L'ex portiere giallorosso esalta la partita di domenica contro i biancocelesti tramite un post Instagram

Julio Sergio Bertagnoli, ex portiere giallorosso, tramite un post Instagram si prepara al derby di domenica, in programma alle 18.30. "Questa non deve essere una partita, è una missione" scrive il brasiliano, riprendendo una frase di Carlo Zampa. La foto ricorda il derby di ritorno della stagione 2009/2010, in cui la Roma vinse per 1-2 grazie alla doppietta di Vucinic. Julio Sergio fu determinante nel parare un rigore a Floccari sul punteggio di 1-0 per la Lazio.