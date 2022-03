Derby, esultanza sui social per De Rossi: “La domenica perfetta non esis…”

La bandiera giallorosso ha festeggiato la vittoria contro la Lazio con una battuta sul suo profilo Instagram

Non poteva mancare il messaggio sui social di Daniele De Rossi dopo la vittoria di ieri sera contro la Lazio e quella del Boca sul River. L’ex capitano giallorosso ha pubblicato una storia su Instagram scrivendo: “La domenica perfetta non esis…”. Non era allo stadio come le altre domeniche insieme a Totti ma la sua vicinanza alla squadra non è mancata così come non ha mancato di assistere al Superclasico della notte tra River Plate e Boca Juniors con vittoria della sua ex squadra per 0-1 con gol di Villa. Poco prima del fischio d’inizio invece aveva condiviso il video pre derby del profilo ufficiale della Roma.