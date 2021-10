Cavallo fa outing, Shomurodov lo insulta. Ma la Roma smentisce: “Non ha Twitter”

Arriva il chiarimento del club giallorosso

Ieri Josh Cavallo, calciatore australiano, ha fatto coming out: in un video dichiarava la sua omosessualità parlando di quanto fosse difficile farlo per un calciatore. In tutto ciò è spuntato spuntato un tweet di Eldor Shomurodov che criticava aspramente la decisione arrivando a dire: “Sono un calciatore e non posso accettarlo, immagina di avere un figlio e che giochi con calciatori gay, non è normale”. L'account è stato immediatamente bloccato e la Roma ha tenuto a precisare che l'attaccante numero 14 non ha mai avuto un profilo Twitter: “Il club ritiene importante chiarire che l’attaccante Eldor Shomurodov non ha – e non ha mai avuto – un account ufficiale su Twitter. Un recente tweet che gli è stato erroneamente attribuito è stato pubblicato da un account falso. Quel tweet non riflette in alcun modo le vere opinioni del giocatore”.