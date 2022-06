Del Piero: “Calcio italiano prenda esempio dalla vittoria della Roma in Conference”

L'ex Campione del Mondo e capitano della Juventus prende i risultati ottenuti dalla formazione giallorossa in stagione come esempio per la rinascita del calcio italiano: “C'è stato un calo di competitività nel campionato italiano"

Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di ESPN per parlare del momento vissuto dal calcio italiano: tra la doppia eliminazione dal Mondiale e i risultati in Europa che continuano a scarseggiare, tranne che in casa Roma: “C'è stato un calo di competitività nel campionato italiano e per le squadre italiane, sia nelle competizioni internazionali dedicate ai club sia per la Nazionale, esclusa per ben due volte di fila dai Mondiali". L'ex Campione del Mondo ha poi concluso parlando proprio dello splendido risultato ottenuto dalla formazione giallorossa: "Rialzarsi, però, si può, e la vittoria della Roma in Conference League contro il Feyenoord deve essere presa da esempio”.