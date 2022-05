Decreto Crescita, salta il patto Casini-Lotito-Vezzali-Lotti: i dettagli

La volontà era quella di frenare l'ondata di calciatori stranieri che arrivano in Serie A (quasi il 70%)

Salta il patto che riguarda il Decreto Crescita tra Casini, Lotito, Vezzali e Lotti. Secondo quanto riportato dall'ANSA, il nuovo provvedimento aveva l'obiettivo di frenare l'ondata di calciatori stranieri che arrivano in Serie A (quasi il 70%) sotto la spinta delle agevolazioni fiscali del decreto attualmente in vigore. Fonti parlamentari spiegano all'ANSA perché l'accordo, alla fine, non è andato in porto: "Il fatto che è saltato un patto che sembrava blindato tra la sottosegretaria Valentina Vezzali, Lotito, Casini e alcuni deputati del Pd, Luca Lotti e Andrea Rossi, che volevano annacquare la soglia dell'emendamento a 500mila euro con l'obiettivo di indebolire la Figc e delegittimare di fatto la parte del Pd che aveva preso a cuore la battaglia a favore dei vivai, a partire dal neo responsabile Sport del partito ed ex ct dell'Italvolley, Mauro Berruto".