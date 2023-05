De Siervo: “C’è grande entusiasmo attorno a Mourinho. Le finali si giocano”

Anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha analizzato nel dettaglio le prossime finali europee che vedranno impegnate le squadre italiane. La prima a scendere in campo sarà la Roma, poi toccherà a Fiorentina e Inter. Per De Siervo, intervenuto alla trasmissione "La Politica nel Pallone", la squadra giallorossa farà leva sul fattore Mourinho per vincere la battaglia contro il Siviglia: "C'è grande entusiasmo attorno alla figura di Mourinho". Un pronostico anche su quello che saranno gli esiti delle tre finali e su quante coppe sarà possibile portare a casa: "Due su tre. Siamo di fronte a una grande opportunità e credo che le finali sia importante arrivare a giocarle, mi insegnate che si possono anche perdere ma la fase fondamentale era saturare il numero delle semifinaliste. Questo è l'obiettivo vero di chi organizza il lavoro".