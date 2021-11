De Sanctis: “Vogliamo essere protagonisti. Mai più una brutta figura come a Bodo”

Il video direttore sportivo della Roma: "Al mio ruolo mi approccio con tanta dignità. Sono al fianco di Tiago Pinto"

Tornato sulle prime pagine dei giornali dopo la doppietta di Felix, portato da lui a Roma, Morgan De Sanctis ha parlato sul palco di Montecatini, in occasione della premiazione per il Trofeo Maestrelli. Il vice Direttore Sportivo giallorosso ha spiegato del suo ruolo in società e degli obiettivi stagionali della Roma. Dopo aver sostituito per qualche mese Gianluca Petrachi, l'ex portiere di Roma e Napoli ha parlato del suo ruolo al fianco di Tiago Pinto:"Al mio ruolo mi approccio con tanta dignità. Sono al fianco di Tiago Pinto, la società sta cambiando e sta cercando di iniziare un nuovo percorso, ambiziosa tutte le volte che scende in campo". Un nuovo percorso fatto di forti ambizioni e di nuovi obiettivi sui quali ha fatto chiarezza: "La Roma è una società importante che da tempo non alza un trofeo, ma bisogna arrivarci con un percorso virtuoso, con chiarezza nei confronti dei tifosi. Piccoli intoppi o turbolenze non ci distrarranno dal nostro progetto. Dobbiamo aspettarci un progresso continuo, senza immaginarci di avere crisi isteriche o delusioni momentanee. Siamo fiduciosi". La stagione della Roma sta piano piano entrando nel vivo e dopo le deludenti prestazioni nel mese di Ottobre, Bodo su tutte, si stanno finalmente vedendo i frutti del lavoro di Mourinho: "La brutta figura di Bodo va derubricata come un incidente di percorso che non deve più ripetersi. Vogliamo essere protagonisti, ma questo ruolo ce lo dobbiamo guadagnare sul campo. Non era scontato acquisire subito un'identità. I risultati saranno definitivi a fine stagione, lì si potrà trarre un bilancio più chiaro".