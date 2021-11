De Rossi sarà assistente tecnico nelle Nazionali Giovanili

Un nuovo incarico per l'ex capitano della Roma. Farà parte dei tecnici a disposizione degli Azzurrini

Daniele De Rossi torna con gli azzurri, ma questa volta sarà a disposizione delle Giovanili. Per l'ex giallorosso arriva un nuovo incarico in Nazionale. Dopo aver concluso il corso per prendere il patentino da allenatore è stato chiamato dal club Italia per svolgere un ruolo nelle giovanili maschili. Il Campione del Mondo 2006, come Andrea Barzagli, sarà uno dei tecnici a disposizione della Nazionale, variando dall'Under 20 all'Under 15. Così potrà completare la propria esperienza professionale e contribuire alla crescita degli Azzurrini, come riportato sul sito ufficiale della FIGC. Un ruolo importante per l'ex centrocampista della Roma, che sta continuando il suo percorso professionale.