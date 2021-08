De Rossi e i no vax: “Mi spaventano, vaccino unica strada per la normalità”

"Gli obblighi e le imposizioni mi fanno schifo sempre, la democrazia non si tocca, ma la tua libertà di scegliere non può intaccare la mia salute"

Nella sua lunga intervista a Sportweek, Daniele De Rossi ha toccato anche il tema Covid, dicendo la sua sui no vax. Ecco il pensiero dell'ex capitano della Roma: "Sono vaccinato, mai stato contro. Posso capire l’anziano che ha paura delle reazioni, ma le manifestazioni in piazza di chi parla di complotti e nega il Covid, le ritengo pura follia. Avere intorno gente che ragiona così mi spaventa. Il vaccino è l’unica strada per tornare ad avere una vita normale. Gli obblighi e le imposizioni mi fanno schifo sempre, la democrazia non si tocca, ma la tua libertà di scegliere non può intaccare la mia salute".