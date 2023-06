De Rossi e Aquilani a lezione a Coverciano: il professore è Maurizio Sarri

I due ex giallorossi stanno svolgendo il corso per tecnici Uefa Pro e, questa mattina, hanno ricevuto i consigli e le spiegazioni del mister della Lazio

Nonostante la prima parentesi andata male, Daniele De Rossi non vuole di certo arrendersi ed è pronto a dare una nuova svolta alla sua carriera da allenatore. L'ex centrocampista della Roma sta, infatti, svolgendo il corso per tecnici Uefa Pro a Coverciano, insieme a tanti altri nomi illustri del nostro calcio. Questa mattina, il maestro speciale era il mister della Lazio, Maurizio Sarri, che ha spiegato le sue idee tattiche e ha fornito consigli importanti riguardo la gestione di una rosa al completo e dell'intero staff che la circonda. Tra gli altri volti noti presenti ci sono i nomi di Alberto Aquilani, Andrea Barzagli, e Marco Amelia. Gli studenti, dopo la pausa estiva, svolgeranno l'esame finale per il conseguimento dell'importante traguardo che accrescerebbe, ancor di più, la loro esperienza.