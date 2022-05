Dazn: calano gli ascolti tv per la Serie A, ma la Roma è quinta

Quasi venti milioni di tifosi giallorossi hanno guardato le partite della squadra di José Mourinho

A campionato concluso è tempo di bilanci. Non solo per le squadre, anche per la stessa Lega Serie A, e per Dazn, che quest'anno (e per altri due anni) ha i diritti tv su tutte le partite della massima serie. E quindi, i dati sugli ascolti non sorridono alla piattaforma di streaming. Secondo quanto riporta, ItaliaOggi, in base alle rilevazioni Auditel, le uniche valide secondo Agcom, 169,6 milioni di telespettatori complessivi hanno seguito gli incontri del massimo campionato italiano, rispetto ai quasi 242 milioni della stagione 2020/21, ovvero il 29,9% in meno.