D’Aversa: “Pagati gli errori, non siamo stati maliziosi. Avevamo i 3 punti in tasca”

Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro la Roma. Queste le sue parole:

Non avete rischiato nulla fino al recupero. "Siamo stati fortunati nel primo tempo. Falcone ci ha salvato sul rigore. Ha fatto meglio la Roma nel primo tempo. Nel secondo abbiamo fatto bene andando in vantaggio. In Serie A quando puoi raddoppiare devi farlo, non puoi mollare la presa nemmeno nel finale. Avevamo la possibilità di fare il 2-0 e non siamo stati maliziosi nel portare a casa il pareggio. Paghiamo gli errori commessi".

Cosa le ha detto Mourinho a fine partita? "Ci siamo salutati, abbiamo un ottimo rapporto con Foti che giocava con me. Ogni tanto ci sentiamo, c'è stima reciproca".

Come avevate preparato la partita. Strefezza poteva fare il 2-0. "Non solo quello di Strefezza ma anche la circostanza dove abbiamo concluso in porta con Piccoli sulla traiettoria. Lavoravamo sui riferimenti, volevamo portare i nostri attaccanti sui loro difensori. Sui gol commesse ingenuità. Eravamo con 3 centrali eppure abbiamo lasciato libero un giocatore di colpire di testa. Una volta subito l'1-1 abbiamo battuto subito una punizione per cercare di vincere. Quando commetti errori contro Dybala e Lukaku, ti castigano. Avevamo i tre punti in tasca".

Cosa vi rimane di questa sconfitta? "Deve rimanere la rabbia e la delusione di fine partita. Dobbiamo portarla in campo contro il Milan. Nel secondo tempo la prestazione c'è stata. Bisognerebbe cancellare gli ultimi due minuti. Lavoreremo per migliorare molti aspetti".

D'AVERSA IN CONFERENZA STAMPA

Aveva iniziato a crederci: il suo commento sul finale. “Sarebbe stato importante vincere, per la classifica e il morale. Nel primo tempo Falcone è stato bravo a pararlo, poi abbiamo fatto la prestazione soprattutto nel secondo tempo, ottimo. Lo stesso Falcone ha fatto parate, ma abbiamo avuto anche le occasioni per il 2-0. Ma quando commetti certi errori, nel momento in cui subisci il gol la volontà era di vincere la partita e Lukaku quando sbagli ti punisce. Commentiamo una sconfitta quando con un pizzico di malizia potevamo fare 2-0 che era più giusto. Non siamo stati bravi a portare a casa un risultato positivo”.

Convinto dell’atteggiamento della squadra o si aspettava di più dai cambi? Migiloramenti rispetto al match col Torino? “Abbiamo avuto 2-3 palle gol col Torino, contro di loro non si creano tante palle gol. Ci sono stati errori di posizionamento sui gol stasera, non c’entra niente Touba. La costante di questa parte finale del match è che se al 91’ stai vincendo 1-0 contro la Roma, dove la partita era morta nella ripresa, quando commetti errori sull’uno contro uno e sui cross vieni castigato”.

