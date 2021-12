D’Aversa: “La Roma ha raggiunto un livello alto. Non dobbiamo essere remissivi”

Le sensazioni dell'allenatore blucerchiato nel pre-partita

Siete usciti da un momento buio, è la partita giusta per chiudere un anno così particolare? Sappiamo le difficoltà della gara, la Roma si è rinforzata a livello tecnico ma soprattutto con Mourinho che porta un livello altissimo. Arrivano da un risultato importante, è una partita proibitiva ma dobbiamo avere la voglia per portare un risultato positivo a casa. Se giochiamo in maniera remissiva rischiamo solo di fare brutte figure.