Darboe torna in nazionale: convocato dal Gambia

Dopo la promozione di Mourinho arriva anche la ricompensa della nazionale

Ebrima Darboe convocato in nazionale per la seconda volta in carriera. Il centrocampista si unirà alla selezione del Gambia dal 4 al 12 ottobre per le amichevoli con Sierra Leone, Sud Sudan e Marocco. Dopo la "promozione" di Mourinho, che gli ha dato fiducia con lo Zorya, un'altra gioia per il classe 2001 che presto firmerà il rinnovo di contratto con i giallorossi.