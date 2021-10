Dan e Ryan Friedkin in Ghana: “Alla ricerca di nuovi investimenti” – FOTO

I proprietari della Roma cercano partnership per allargare il raggio d'azione del gruppo imprenditoriale

I Friedkin sono in Ghana alla ricerca di nuovi investimenti e partnership per allargare il raggio d'azione del gruppo imprenditoriale. A testimoniarlo è il Ghana Investment Promotion Center, che ha condiviso su Twitter alcune foto dei proprietari della Roma insieme al CEO Yofi Grant. "Il Centro guidato dal CEO Yofi Grant ha recentemente incontrato una delegazione del Friedkin Group guidata dal loro CEO, Dan Friedkin, nel paese per esplorare opportunità di investimento in Ghana e partnership per lo sviluppo" si legge nella nota. Insieme a loro anche l'intermediario Alessandro Barnaba, che ha curato la cessione del club da Pallotta ai Friedkin lo scorso anno. Il presidente e il vice-presidente della Roma hanno regalato a Yofi Grant una maglia giallorossa con il numero 10.