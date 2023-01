Damiani: “Zaniolo ha qualità, ma anche delle problematiche. E poi non ha un ruolo”

A tenere banco in casa Roma è ancora la faccenda Nicolò Zaniolo, che resta tra la pista Premier League e l'ipotesi Milan, quest'ultima più per giugno. L'ex calciatore, ora agente Fifa, ha detto la sua sul numero 22 giallorosso in ottica mercato: "Zaniolo è un giocatore con grande qualità, ma che ha anche problematiche. È un giocatore che, poi, in questo momento non ha un ruolo e i rossoneri hanno ruoli ben definiti - ha detto a 'TMW' -. Su Leao bisognerà vedere che succede. I bilanci delle squadre italiane sono tutti problematici e quindi monetizzare porta sempre un qualcosa di buono. Ai giocatori e agli agenti, invece, conviene di più arrivare a fine contratto. Per Leao penso sia una situazione che si vedrà più in là. Non credo che sia una situazione da gennaio. In più è un calciatore forte e che fa la differenza per i rossoneri. Su Zaniolo anche la vedo dura possa andare via ora”.