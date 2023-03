Dalla Francia, il PSG pensa a Mourinho per il dopo Galtier

Le voci sul futuro di Mourinho continuano a rincorrersi, soprattutto con la Champions League ancora in bilico. Sebbene l'allenatore portoghese abbia un contratto valido ancora per un anno con la Roma. Le ultime voci in merito provengono dalla Francia. Come si legge su BFM, infatti, il Paris Saint-Germain starebbe pensando proprio allo Special One per sostituire Christophe Galtier cui risultati non starebbero convincendo la dirigenza del club. Nella squadra di Parigi, l'allenatore portoghese potrebbe riuscire ad avere più voce in capitolo riguardo la rosa, viste anche le diverse disponibilità economiche, e portare quel "carattere" che manca ora alla formazione di Galtier. Ma la Francia non è l'unica destinazione possibile. Negli ultimi giorni, in Spagna, erano circolate voci anche riguardo ad un suo possibile ingaggio sulla panchina del Real Madrid al posto di Ancellotti.