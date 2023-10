D’Alessio, notte magica. Dopo l’esordio arriva la sorpresa di Mourinho

Prima l'esordio in campo, poi l'abbraccio e le parole al miele di Mourinho. Il 5 ottobre è un giorno che Francesco D'Alessio ricorderà per tutta la vita. "Prima di iniziare l'intervista voglio raccontarvi una storia", esordisce Josè che porta il ragazzo davanti alle telecamere, lo abbraccia e inizia a parlare: "Vedete questo ragazzo? Bene, alcune settimane fa, prima dell'inizio della scuola fuori da Trigoria era pieno di bambini. Lui si allenava con noi. Era felice perché avevo fatto aprire i cancelli ai bambini e mi ha detto: 'Mister quando avevo 7- 8 anni ero anche io lì fuori a urlare perché volevo venire dentro per vedere i giocatori. Ma nessun allenatore ha mai aperto i cancelli per farmi entrare'. Adesso lui gioca nella Roma all'Olimpico e davanti alla sua famiglia. Non ho niente da dire, me ne vado, lascio parlare lui. Complimenti”.