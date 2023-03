Dal meeting point all’apertura dei cancelli: le info per la trasferta a San Sebastian

La Roma tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato le informazioni necessarie per la trasferta di San Sebastian di giovedì. I giallorossi infatti tra due giorni saranno protagonisti all'Anoeta per il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I biglietti sono già stati inviati all'indirizzo mail indicato in fase d'acquisto. Il punto di ritrovo dei tifosi sarà Parco Sagues (nei pressi della spiaggia di Zurriola), a cinque minuti dal centro. Sarà questo il meeting point dal quale si partirà per raggiungere lo stadio (distante circa 15 minuti). L'accesso al settore ospiti è previsto presso il Gate 9 (Fondo Norte) con l'apertura dei cancelli fissata per le 19.30.