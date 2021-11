Felix, il sogno continua: il Ghana lo convoca in nazionale maggiore

L'attaccante si unirà per la prima volta alla selezione delle Black Stars

L'exploit di Felix Afena-Gyan è stato notato anche in Ghana. La nazione che ha dato i natali al giocatore, lo ha convocato per la prima volta nella selezione maggiore. Un grande successo il classe 2003, che potrà tornare in patria e riabbracciare famiglia e amici. Trasferitosi ormai in pianta stabile nel gruppo di Mourinho dalla Primavera, domenica sarà impegnato nella trasferta di Venezia e lunedì dovrebbe quindi partire per unirsi al ritiro della Black Stars.