D’Agostino: “In Europa League poche squadre più forti della Roma. Fiducia in Mou”

Gaetano D'Agostino, ex centrocampista della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole sull'Europa League e la Conference: "Ripetersi è sempre difficile, ma qualitativamente in Europa ci sono poche più forti di Roma, Atalanta e Fiorentina. La Roma mi dà più fiducia per l'allenatore che è esperto in questi frangenti. Però sono tutte molto forti. Nella Roma vedo di nuovo gli inserimenti dei centrocampisti e i cross con Lukaku, c'è più fiducia".