Juve-Roma, Zaniolo, Reynolds e il pallino Pellegrini: i colpi mancati

Negli corso degli anni, entrambe le squadre hanno mostrato interesse comune per diversi giocatori

Nella sfida da ex per Szczesny, Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini che s’incrociarono le strade nell’estate del 2019, ci sono anche tanti altri colpi fiutati e mancati dalla Juventus. L’ultimo a cambiare rotta al fotofinish e scegliere la capitale come destinazione è stato Bryan Reynolds , che lo scorso gennaio sembrava a un passo dalla Juve prima di preferire la maglia giallorossa.

Come ricorda Giovanni Albanese su gazzetta.it, la scorsa estate la Juve si era mossa sulle tracce di Marash Kumbulla , mentre nella scorsa sessione invernale di calciomercato s'interessò a Eldor Shomurodov per risolvere la questione quarta punta, prima che l’attaccante si trasferisse nella Capitale.

Discorso ben diverso per Nicolò Zaniolo, fino all’estate 2019 seguito dalla Juve con estrema attenzione con l’idea di inserire qualche giovane italiano dal futuro azzurro in organico. Tra i più stimati dalla Juve in casa giallorossa c’è poi Lorenzo Pellegrini, ormai proiettato al ruolo di capitano della Roma. Mentre tra i giovani monitorati da Torino compaiono Riccardo Calafiori e Alessio Riccardi. Per quest’ultimo, non molto tempo fa, c’era stato anche un principio di trattativa sulla base di uno scambio con Elia Petrelli, poi inserito nell’affare col Genoa per Nicolò Rovella.