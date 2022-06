Da De Rossi a Pellegrini e Aldair, 1623 presenze in nazionale per la Roma

Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Aldair, Daniele De Rossi, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola hanno in comune la Roma, ovvio. E anche la nazionale, non solo quella italiana: in sei, come ricorda la società giallorossa su Twitter, hanno disputato in tutto 1623 partite con la squadra non di club, ma del proprio Paese. E quale miglior modo per dimostrarlo se non con una foto ricordo di Pluto che va a fare visita agli azzurri di Roberto Mancini?