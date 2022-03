Da Bergamo a Roma, ai giallorossi serve la svolta per la Champions

Dopo la partita con l’Atalanta dell’andata raccolti solo 13 punti, sabato sempre contro i nerazzurri inizia un tour de force da dentro-fuori: è fondamentale vincere

Sembrava la svolta. Per cattiveria, per occasioni che poi sono diventate gol - quattro, due di Tammy Abraham, e anche il primo di Nicolò Zaniolo in stagione -, per la mentalità, per la Champions League. E invece no, perché da quel pomeriggio prenatalizio - che era stato animato anche dal terremoto nella zona del bergamasco -, la Roma ha raccolto meno di quanto ci si sarebbe aspettati. Ovvero tredici punti in nove partite con Sampdoria, Milan, Juventus, Cagliari, Empoli, Genoa, Sassuolo, Verona e Spezia. In pratica, meno della metà del bottino pieno, che relegano i giallorossi in un limbo che ora dice Conference League, con sei lunghezze di distanza da quel quarto posto, degli uomini di Massimiliano Allegri, che era l’obiettivo stagionale a inizio campionato.